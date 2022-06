Leonardo Jardim vai treinar no Dubai

Leonardo Jardim é o novo treinador do Shabab Al Ahli, do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, anunciou o clube esta quarta-feira.

O treinador português, de 47 anos, que estava sem clube desde que deixou o Al Hilal, da Arábia Saudita, em fevereiro, assinou contrato para a próxima época, informou o Al Ahli nas redes sociais.

Uma contratação, que surge como consequência da vontade do Al Ahli de "reunir todas as capacidades e criar as condições apropriadas para alcançar feitos dignos da história e do nome" do clube.

Na temporada que agora termina, o Al Ahli - que não deve ser confundido com o Al Ahli Jeddah, da Arábia Saudita - foi quinto classificado da Liga Árabe do Golfo e chegou aos quartos de final da Taça do Presidente. Além disso, perdeu a Supertaça para o Al Jazira e a final da Taça Etisalat para o Al Ain, e caiu nos oitavos de final da Liga dos Campeões Asiática.

No Al Hilal, Leonardo Jardim conquistou a da Champions Asiática.