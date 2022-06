Com António Oliveira ainda na bancada, Cuiabá bateu Vítor Pereira

O Corinthians, de Vítor Pereira, perdeu por 1-0 para o Cuiabá, o novo clube do treinador português António Oliveira, que ainda não orientou a equipa.

O líder do campeonato inaugurou a 10ª jornada do Brasileirão com um mau resultado. O único golo da partida foi apontado por Uendel, aos 36 minutos da partida.

António Oliveira, que voltou ao Brasil depois de meia temporada no Benfica B, assistiu à partida na bancada.

Com este resultado, o Corinthians de Vítor Pereira tem a liderança em risco. Mantém os 18 pontos, mas pode ser ultrapassado por Palmeiras e Atlético Mineiro ao longo desta jornada.

Já o Cuiabá sai da zona de descida à condição, sobe ao 15º lugar com 11 pontos somados.