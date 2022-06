Bélgica de Vertonghen dá seis. Países Baixos também vencem

A Bélgica goleou a Polónia, por 6-1, em jogo da segunda jornada do Grupo 4 da Liga A da Liga das Nações. Por sua vez, os Países Baixos, do mesmo grupo, arrancaram uma difícil vitória no País de Gales por 2-1.

Com Jan Vertonghen, do Benfica, a titular, a Bélgica até começou a perder, devido ao golo de Robert Lewandowski aos 28 minutos. No entanto, empatou ainda antes do intervalo, por intermédio de Axel Witsel (ex-Benfica), e deu a volta na segunda parte. Marcaram Kevin De Bruyne, Leandro Trossar (bis), Leander Dendoncker e Lois Openda.

Os Países Baixos levaram a melhor sobre o País de Gales mesmo ao cair do pano. Teun Koopmeiners adiantou os neerlandeses a abrir a segunda parte, mas Rhys Neorrington-Davies empatou aos 92 minutos. Porém, dois minutos depois, Wout Weghorst deu a vitória à equipa visitante.

Com estes resultados, os Países Baixos conservam a liderança do Grupo 4, com seis pontos, mais três do que Bélgica e Polónia. O País de Gales está no último lugar, sem qualquer ponto conqusitado.