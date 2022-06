Vieirinha renova contrato com o PAOK

O PAOK anunciou a renovação de contrato com o capitão de equipa Vieirinha por mais uma época, até 2023.

O lateral de 36 anos é uma referência do clube e vai arrancar a décima temporada no PAOK. A primeira passagem, entre 2008 e 2012, antes de regressar em 2017. Pelo meio, jogou no Wolfsburgo.

Vieirinha somou 38 partidas na época passada, nas quais apontou dois golos e somou duas assistências.

O internacional português já venceu quatro troféus no PAOK: um campeonato e três taças.