Luís Castro perde em casa e falha aproximação aos líderes

O Botafogo, de Luís Castro, perdeu, em casa, frente ao Goiás, por 2-1, e falhou a subida aos lugares cimeiros da classificação do campeonato brasileiro.

A equipa do Rui de Janeiro começou a vencer, com um golo nos descontos da primeira parte de Victor Cuesta.

No entanto, o Goiás conseguiu a reviravolta já perto do fim. O empate chegou aos 74 minutos, por Pedro Raúl, e o golo da vitória foi apontado aos 84 minutos, com um "bis" do avançado de 25 anos.

O Botafogo encerrou a 9ª jornada do campeonato e sabia que, em caso de vitória, subia ao quarto lugar do campeonato e ficaria a três pontos do líder Corinthians.

Com a derrota, a equipa de Luís Castro fica no meio da tabela, na 10ª posição, com os mesmos 12 pontos, agora os mesmos que o Goiás, que está no 12º lugar do Brasileirão.