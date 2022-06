Bruno Alves é o novo diretor desportivo do AEK de Atenas

O AEK de Atenas anunciou que Bruno Alves é o novo diretor desportivo do clube grego.

O internacional português de 40 anos anunciou, no último domingo, que tinha colocado um ponto final na carreira de jogador, após uma última temporada no Apollon Smyrnis, da Grécia.

Bruno Alves vai continuar no futebol grego, mas agora com outras funções. O antigo central já tinha estado no AEK de Atenas enquanto jogador no início da carreira, em 2004/05, emprestado pelo FC Porto.

Ao longo da carreira de jogador, Bruno Alves jogou ainda no FC Porto, Farense, Vitória de Guimarães, Zenit, Fenerbahçe, Cagliari, Rangers e Parma.

Bruno Alves será o segundo diretor desportivo da liga grega, que já conta com José Boto no PAOK. O AEK terminou a última época no quinto lugar e está fora das provas europeias.