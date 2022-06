Paolo Zanetti regressa ao Empoli como treinador

Paolo Zanetti está de regresso ao Empoli, agora como treinador.

O antigo médio italiano, de 39 anos, representou o Empoli durante três temporadas como jogador. Agora, volta para orientar a equipa "azzurra", que esta época chegou aos oitavos de final da Taça e manteve-se com tranquilidade na Serie A. Sucede ao compatriota Aurelio Andreazzoli.

Paolo Zanetti assinou contrato com o Empoli válido para as próximas duas temporadas, com opção de renovação por mais uma época.