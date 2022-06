Liga das Nações. Croácia saca empate tardio à França

A Croácia impôs um empate tardio à França, por 1-1, esta segunda-feira, na segunda jornada do Grupo 1 da Liga A da Liga das Nações.

Em Split, na reedição da final do último Mundial (2018, na Rússia), Adrien Rabiot adiantou os campeões da Liga das Nações aos 52 minutos. No entanto, ao minuto 83, Andrej Kramaric empatou de grande penalidade.

O campeão e o vice-campeão do mundo continuam sem vencer.

No outro jogo do grupo, a Dinamarca venceu na Áustria, por 1-2. Pierre-Emile Hojbjerg adiantou os nórdicos aos 28 minutos, mas Xaver Schlager empatou aos 68. Ao minuto 84, Jens Strugger deu a vitória à Dinamarca.

França e Croácia dividem o último lugar do grupo, com um ponto, cada. Ambas perderam na jornada inaugural. Quem lidera é a Dinamarca, com seis pontos, mais três do que a Áustria, segunda classificada.

[notícia atualizada às 23h10]