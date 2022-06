Jogadores canadianos fazem boicote à seleção nacional

Os jogadores da seleção do Canadá tomaram uma posição de força e não compareceram ao jogo com o Panamá, de preparação para o Campeonato do Mundo.

Em causa estão reivindicações que os atletas consideram que já deviam estar resolvidas. Algumas, no entanto, são "insustentáveis", responde a federação.

Os jogadores da seleção masculina reclamam equidade salarial para a seleção feminina, pretendem que 40% dos prémios de participação no Mundial 2022 sejam dvividos pela equipa e pretendem que a federação crie condições para as suas famílias e amigos estejam no Qatar, no final do ano.

Em conferência de imprensa, o presidente da federação canadiana de futebol, Nick Bontis, defendeu que a proposta apresentada aos jogadores, em relação à participação no Mundial, "foi justa".

"Mesmo que só tivéssemos as seleções masculina e feminina para administrar e nada mais, sem o futsal, sem as seleções de formação dos dois géneros, sem os programas de desenvolvimento para treinadores, sem o programa de desenvolvimento de árbitros, sem campeonatos nacionais, mesmo assim não teríamos condições de pagar o que eles querem. É insustentável", afirmou Nick Bontis.



Já em relação à equidade salarial, o dirigente esclareceu que a federação está a trabalhar no sentido de oferecer as mesmas condições às duas seleções.

O Canadá, depois de 36 anos de ausência, está de volta à fase final de um Campeonato do Mundo. Os luso-canadianos Steven Vitória, que jogou no Moreirense esta temporada, e Eustáquio, que esteve no Paços e no FC Porto, estão entre os convocados da equipa canadiana.