Flamengo perde com o último e fica mais longe da frente

O Flamengo, de Paulo Sousa, foi surpreendido em casa pelo Fortaleza (2-1). Após duas vitórias seguidas, que afugentaram um pouco as críticas dos adeptos a Paulo Sousa, o Flamengo foi derrotado em casa pelo último classificado da Liga brasileira, com Hércules, aos 90+2 minutos, a dar o primeiro triunfo da época à sua equipa.

Na primeira parte, Robson, aos 28 minutos, já tinha dado vantagem ao Fortaleza, diferença que foi anulada ainda antes do intervalo, aos 45+5, por Everton Ribeiro.

Antes do golo vitorioso da Fortaleza, o Flamengo desperdiçou uma grande penalidade, por Pedro, aos 51 minutos. Com este empate, a equipa de Paulo Sousa segue no 10.º posto, com 12 pontos, a oito do agora líder isolado Corinthians.

A equipa de Vítor Pereira beneficiou do nulo caseiro do Palmeiras com o Atlético Mineiro, resultado que deixa as equipas na perseguição, ambas com 16 pontos.