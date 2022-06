Direção do Flamengo discute futuro de Paulo Sousa, que não se liberta dos "fantasmas"

A direção do Flamengo reúne-se esta segunda-feira para discutir o futuro de Paulo Sousa e, de acordo com a ESPN Brasil, o cenário mais provável é a saída do treinador português, seis meses depois de ter assumido o comando do clube brasileiro. Mas o que está em causa?

Desde logo, a insatisfação com os resultados desportivos. Paulo Sousa somou 12 pontos nas nove primeiras jornadas do Brasileirão, o pior início de todos os treinadores do Flamengo depois de Jorge Jesus. Venceu apenas três jogos, empatou três e perdeu outros três. Está em 11.º, a sete pontos do líder Corinthians, do também português Vítor Pereira.

Jorge Jesus conquistou 22 pontos: venceu sete jogos, empatou um e perdeu outro dos nove primeiros jogos que disputou na Liga brasileira. Domènec Torrant e rogério Ceni chegaram, ambos, aos 17 pontos, com o mesmo registo: cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. Renato Gaúcho somou 19 pontos, com seis vitórias, um empate e duas derrotas.

Paulo Sousa também perdeu a Supertaça - para o Atlético Mineiro - e a final do Campeonato Carioca - para o Fluminense. Por outro lado, igualou a melhor participação da história do Flamengo na fase de grupos da Copa Libertadores, com cinco vitórias e um empate em seis jogos.