Vítor Pereira isola Corinthians no topo do Brasileirão

O Corinthians, treinado pelo português Vítor Pereira, está na frente do campeonato brasileiro de futebol, ao retomar o caminho dos triunfos na competição no sábado, na visita ao Atlético Goianiense, por 1-0, em jogo da nona jornada.

Um golo de Gustavo Mantuan, aos 34 minutos, resolveu o jogo a favor do Corinthians, que passou por dificuldades na fase final do encontro, face à pressão do adversário, penúltimo classificado do Brasileirão, mas conseguiu segurar o triunfo.

Após três empates seguidos, a equipa de Vítor Pereira voltou a vencer no campeonato, isolando-se provisoriamente no primeiro lugar, com 18 pontos, mais três do que o rival Palmeiras, segundo classificado, e o Atlético Mineiro, terceiro.

A formação comandada por Abel Ferreira recebe o emblema de Minas Gerais, este domingo, a partir das 20h00.

À mesma hora, o Flamengo, treinado por Paulo Sousa, recebe o Fortaleza, no Estádio Maracanã. Os cariocas ocupam o 10.º lugar, com 12 pontos. O Botafogo, de Luís Castro, joga às 00h00 de terça-feira, frente ao Goiás.