Ucrânia perde final do "play-off" com o País de Gales e não vai ao Mundial

A seleção ucraniana perdeu, no País de Gales, por 1-0, e não vai marcar presença no Mundial do Qatar, no fim do ano.

No jogo que decidia a última vaga europeia no Mundial, partida adiada para junho devido à gurra na Ucrânia, um autogolo azarado ditou o apuramento galês.

Aos 34 minutos, Gareth Bale cobrou um livre para a área e um desvio do capitão Yarmolenko colocou a bola na própria baliza.

A Ucrânia carregou, teve mais remates, mais posse de bola e mais oportunidades de golo, mas não conseguiu o empate. Yaremchuk, avançado do Benfica, foi titular e substituído aos 81 minutos de jogo.

O País de Gales vai integrar o grupo B do Mundial, onde vai defrontar a Inglaterra, Estados Unidos da América e Irão. Gales vai ao Mundial pela segunda vez na história. A primeira e última vez foi em 1958.