Treinador português no PSG? Danilo diz que sim, Nuno Mendes "não é presidente"

Danilo Pereira gostava de ter um treinador português no Paris Saint-Germain, enquanto que Nuno Mendes garante que "não é o presidente" para decidir sobre o futuro do seu clube.

Rúben Amorim, atualmente no Sporting, e Sérgio Conceição, do FC Porto, foram associados ao cargo do Paris Saint-Germain, numa altura em que a saída de Pochettino parece ser uma certeza e a chegada do diretor Nuno Campos pode aumentar a probabilidade de um técnico português no cargo.

Depois do jogo da seleção nacional com a Suíça, Danilo Pereira não esconde que gostaria de ter um treinador português a treiná-lo no clube francês.

"É sempre bom quando os treinadores portugueses são associados a grandes clubes. Gostava de lá ter Sérgio Conceição ou qualquer outro treinador", disse.

Já na zona mista, o jovem Nuno Mendes remeteu para a direção do clube essa decisão: "Não decido isso, não sou o presidente do PSG. Sou jogador da seleção e do PSG. O meu desejo é jogar mais jogos", terminou.

Para além de Rúben Amorim e Sérgio Conceição, também José Mourinho foi associado ao cargo nos últimos dias.