Flamengo perdeu em casa, aumenta a pressão sobre Paulo Sousa

O Flamengo perdeu, em casa, com o Fortaleza, por 2-1, e aumenta a pressão sobre Paulo Sousa.

Robson abriu o marcador para os visitantes no Maracanã, logo aos 28 minutos de jogo.

Everton Ribeiro empatou nos descontos da primeira parte, aos 45+5 minutos, e Pedro falhou uma oportunidade clara para a reviravolta, ao desperdiçar um penálti aos 51 minutos. O golo da derrota de Paulo Sousa chegou aos 92 minutos, por Hércules.

Com este resultado, o Flamengo está no meio da tabela, com 12 pontos, no 10º lugar da classificação, mas poderá cair posições mediante outros resultados.

O Fortaleza estava no último lugar do Brasileirão e continua, agora com 5 pontos. A equipa ainda não tinha somado qualquer vitória no campeonato.

No fim do jogo, Paulo Sousa foi alvo de fortes críticas dos adeptos nas bancadas, com a pressão a subir para a saída do treinador português.