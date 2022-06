Angola empata na qualificação para a CAN 2023

A seleção angolana de futebol, treinada pelo português Pedro Gonçalves, empatou 1-1 diante de Madagáscar, em jogo da segunda jornada da fase de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2023.

Em jogo disputado em território malgaxe, os anfitriões inauguraram o marcador, aos 37 minutos, por intermédio de Loïc Lapoussin, mas Gelson Dala, aos 43, restabeleceu à igualdade para os angolanos, que ocupam a segunda posição do Grupo E, com quatro pontos, os mesmos do líder Gana, que obteve o mesmo resultado diante da República Centro Africana.

República Centro Africana e Madagáscar, ambos com um ponto, ocupam o terceiro e quarto lugares do agrupamento, respetivamente.

Angola volta a jogar em 18 de setembro, com uma visita ao Gana, e uma semana depois, no dia 27, recebe os ganeses.