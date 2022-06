PSG considera Mourinho para substituir Pochettino

José Mourinho estará na lista do PSG para substituir Mauricio Pochettino. O jornal britânico "Telegraph" este sábado avança que o nome do português estará nas cogitações dos parisienses.

O atual treinador da Roma, que acabou de vencer a Liga Conferência, será um pedido expresso de Luís Campos, o diretor desportivo com quem mantém uma grande relação desde que trabalharam juntos no Real Madrid.



De acordo com o "Telegraph", os dirigentes do clube francês acreditam que com Mourinho as hipóteses de conquistar a Liga dos Campeões aumentariam consideravelmente.



Christophe Galtier (Nice) e Marcelo Gallardo (River Plate) são outros nomes que estão a ser colocados no radar do PSG.