"Sou JJ, mas podem chamar-me vitórias do Fenerbahçe"

"Achamos que a equipa tem vários jogadores com muita qualidade e vamos tentar arranjar algumas soluções no mercado. Jogadores que possam dar mais criatividade no setor ofensivo, que possam ser mais decisivos em jogadas individuais. Não viemos para fazer uma revolução, mas para fazer um equilíbrio do plantel, com quatro ou cinco jogadores", esclarece.

O treinador português ficou, também, com a garantia de que o clube vai manter grande parte dos jogadores influentes do plantel desta época e a esses poderá juntar "quatro ou cinco jogadores".

JJ esclarece que não foi para a Turquia pelas condições financeiras, revela até que tinha melhores ofertas a esse nível, mas foi convencido pela convicção do presidente do Fenerbahçe.

Mais importante do que isso, sublinha, é ganhar. "Tenho de dar o meu melhor para conquistar o título de campeão turco, que o clube não vence há oito anos", recorda. Motivado pelo desafio, pela grandeza do clube, pela paixão dos adeptos, Jesus tem ainda outro motivo de inspiração.

Desde a pronúncia do nome às ideias que tem para a equipa, passando pelo motivos que o levaram a aceitar o convite do Fenerbahçe, até à forma como quer ser tratado pelos adeptos, tudo serviu de tema de conversa na conferência de imprensa, de 90 minutos, em que Jorge Jesus foi apresentado como novo técnico do clube de Istambul.

Ozil fora dos planos

Sobre Ozil, o nome mais sonante da equipa que foi afastado do plantel em março, alegadamente por ter discutido com o treinador Ismail Kartal, Jesus confirma que o médio alemão não será reintegrado.

"Mais importante não é o treinador Jorge Jesus, o mais importante não é jogador Ozil, não é nenhum jogador, importante aqui é o Fenerbahçe", comenta.

O clube foi segundo classificado do campeonato turco, atrás do campeão Trabzonspor, e a época vai começar em julho nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. Momento "super importante", define Jesus, que também explicou as razões que o levaram a assinar contrato por apenas uma temporada, quando o presidente do clube lhe ofereceu um acordo mais duradouro.

"Em todos os clubes que treinei fora de Portugal [Flamengo e Al Hilal] assinei sempre por um ano. O primeiro ano é de adaptação para o treinador, para o presdiente, para o clube. Não há responsabilidade financeira", afirma.

Jorge Jesus é o novo treinador do Fenerbahçe. O treinador português volta ao ativo, depois de em dezembro ter deixado o Benfica. Os encarnados suportaram o seu salário até ao final da época. O Fenerbahçe foi segundo classificado do último campeonato turco, com Ismail Kartal a terminar uma temporada que começou com Vítor Pereira no banco.

Veja conferência de imprensa de apresentação de Jorge Jesus como treinador do Fenerbahçe