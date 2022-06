Nélson Monte deixa o Almería

O Almería anunciou a saída, em fim de contrato, do defesa português Nélson Monte.

O central de 26 anos assinou pelo Almería em março, à luz da regra excecional da UEFA, que abriu o mercado de transferências para os jogadores do campeonato ucraniano, que foi interrompido devido à invasão russa.

Nélson Monte começou a época no Dnipro, onde disputou nove jogos. Ao serviço do Almería, que foi campeão da segunda divisão espanhola, não somou qualquer minuto. Foi sempre suplente não utilizado nos nove jogos que foi convocado.

O central, que fez toda a carreira no Rio Ave até à época passada, está agora livre no mercado para decidir o futuro.

O Almería, que conta com os portugueses Daniel Carriço, Samuel Costa e Dyego Sousa, anunciou também as saídas, em fim de contrato, do guarda-redes Giorgi Makaridze, ex-Rio Ave, Moreirense e Vitória de Setúbal, e do defesa Buñuel.