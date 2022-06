Mourinho: "Sinto-me jovem e vão ter de me aturar mais uns anos"

O treinador da Roma, o português José Mourinho, confessou que se sente um "jovem", apesar dos 59 anos e dos 26 títulos que já conquistou, e garantiu que "vão ter de aturá-lo mais uns anos" no futebol.



“Sou o mesmo, ganhando ou não. Regresso sempre com mesma cara, depois de vitória ou depois da derrota. Sou sempre o mesmo”, começou por dizer o técnico luso, durante uma conferência de imprensa na Faculdade de Motricidade Humana (FMH), na Cruz Quebrada.



Mourinho, que recentemente conquistou a primeira edição da Liga Conferência Europa, naquele que foi seu 26.º título, no primeiro ano como treinador do emblema italiano, sente-se no “principio da carreira” e garante “nunca ter escondido aquilo que é e o que pensa”.

“Estou no principio da careira, tão simples quanto isso. Se mudei, foi para melhor. Aprendi com erros, fui mudando com as experiências vividas e fui-me adaptando a novas situações. Às vezes, alguns de nós gostam de vender uma imagem diferente daquilo que somos, mas nunca escondi aquilo que sou e penso”, assegurou.