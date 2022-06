Macron assume que aconselhou Mbappé a ficar no PSG

Emmanuel Macron, presidente francês, integrou a operação que convenceu Kylian Mbappé a ficar no Paris Saint-Germain.

O presidente assume que foi questionado "de forma informal e amigável" e que se limitou a defender os interesses do país.

"Eu asseguro que não intervenho em nenhuma transferência. Sou como qualquer cidadão no que diz respeito ao desporto, com vontade de ver um bom jogo e de apoiar uma equipa, neste caso o Marselha. Tive uma conversa com o Mbappé há uns tempos, simplesmente para aconselhá-lo a ficar em França. Quando questionado de forma informal e amigável, é papel de um presidente defender o país", disse, ao La Montagne.

A renovação de contrato de Mbappé causou polémica em Espanha, com o Real Madrid e a liga espanhola a denunciarem o PSG à União Europeia.

Mbappé quis sair para o Real Madrid no verão passado, mas acabou por ficar. Em final de contrato, Mbappé optou por escolher renovar por mais três anos com o PSG.~

O avançado de 23 anos está no PSG desde 2017, tendo somado 171 golos e 72 assistências em 217 jogos disputados.