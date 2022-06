Luís Campos vai ser o novo conselheiro desportivo do PSG

Luís Campos já assinou contrato para ser o novo conselheiro desportivo do Paris Saint-Germain, de acordo com o "L'Équipe".

Apesar do presidente do clube francês, Nasser Al Khelaifi, ter dito há duas semanas que não conhecia o antigo dirigente do Mónaco e Lille, o português já assinou contrato por três temporadas e será o responsável pelas contratações do clube.

Luís Campos, de 57 anos, deixou de ser treinador em 2005. Tornou-se observador do Real Madrid, em 2012/13, foi coordenador técnico do Mónaco e do Lille, clube que deixou em 2021. Levou ambos os clubes a inesperados títulos da Ligue 1.

Desde então, foi consultor do Galatasaray e do Celta de Vigo e vai agora assumir o cargo no PSG.

A nomeação de Luís Campos está ainda relacionada com o apoio de Antero Henrique, antigo diretor desportivo dos franceses e atual diretor da liga de futebol do Qatar, cujo governo dirige o Paris Saint-Germain.