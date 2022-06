Real Madrid contrata Rudiger a custo zero

Antonio Rudiger é reforço do Real Madrid para as próximas quatro temporadas. É uma adição de peso para os campeões europeus, mas de custo leve.

O central alemão, de 29 anos, está em final de contrato com o Chelsea e chega a custo zero ao Real. Rudiger enriquece um quadro de centrais já abastecido por nomes como Éder Militão e David Alaba, internacional austríaco que também foi contratado a custo zero pelos espanhóis, depois de ter terminado contrato com o Bayern Munique.

Eleito para a equipa do ano da Liga dos Campeões, o defesa deixa o Chelsea após cinco temporadas. Venceu a Champions a Liga Europa pelos ingleses. O Real Madrid será a terceira experiência fora do seu país, depois de Chelsea e Roma. Na Alemanha, a nível sénior, só jogou pelo Estugarda.