PAOK garante contratações de Rafa Soares e André Ricardo

O PAOK, da Grécia, garantiu as contratações dos portugueses Rafa Soares e André Ricardo, confirmou a Renascença.

Rafa Soares, lateral-esquerdo de 27 anos, terminou contrato com o Vitória de Guimarães, onde apontou dois golos e fez oito assistências em 34 jogos disputados, e vai assinar um contrato de três temporadas.

Esta será a terceira experiência no estrangeiro para o lateral, depois de ter estado no Fulham, em 2017/18, e no Eibar, entre 2019 e 2021.

Formado no FC Porto, Rafa Soares conta com passagens pela Académica, Rio Ave, Portimonense e Vitória de Guimarães.

André Ricardo é o outro reforço do PAOK proveniente do campeonato português. O médio de 21 anos terminou contrato com o Famalicão, onde fez apenas quatro jogos na equipa principal esta época.

O PAOK terá ainda mais portugueses na equipa, num plantel que já conta com Nélson Oliveira, Filipe Soares e Vieirinha. O diretor-desportivo do clube é também português: José Boto, e Moreira é o treinador de guarda-redes da equipa principal.