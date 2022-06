Luis Enrique brinca com empate. "Pacto de não agressão, queremos organizar o Mundial juntos"

Luis Enrique está "satisfeito" com o empate frente a Portugal, num jogo em que assume que até poderia "ter perdido".

O selecionador espanhol encara com boa disposição o empate, apesar do golo da seleção portuguesa ter sido marcado no final da partida. Luis Enrique fala num "pacto de não agressão" entre as duas federações.

"É difícil aguentar o ritmo da nossa pressão durante 90 minutos. Sabíamos que podia escapar. Foi um jogo parecido aos anteriores, podíamos ter vencido, empatado e perdido. Havia um pacto de não agressão, queremos organizar o Mundial juntos. Estou a brincar", disse.

Luis Enrique destaca o ambiente no estádio e a atitude dos jogadores.

"Adorei o ambiente no Benito Villamarín, gostei da atitude dos jogadores, os que jogaram bem e os que jogaram piores. Espero que continuemos nesta linha. Agora temos de descansar e recuperar. No geral, estou satisfeito", termina.