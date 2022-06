Juan Mata despede-se do Manchester United

O Manchester United confirmou, esta quinta-feira, a saída de Juan Mata do clube, após oito épocas e meia no clube.

O internacional espanhol, de 34 anos, está em fim de contrato e perdeu influência na equipa nas duas últimas temporadas e, sobretudo, na que agora termina, em que foi utilizado em apenas 12 jogos. Foi a primeira época da sua carreira em que não marcou qualquer golo.

Nas publicações nas redes sociais, o Manchester United assinala a passagem marcante de Mata por Old Trafford e o clube despede-se com saudade do jogador.

Juan Mata passará a ser um jogador livre no mercado de transferências. Além do United, passou por Chelsea, Valencia e Real Madrid B.