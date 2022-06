O alemão Sandro Schwarz, de 43 anos, é o novo treinador do Hertha de Berlim. O clube anunciou, esta quinta-feira, contrato com técnico até 2024.

Schwarz sucede a Felix Magath, que assumiu o comando do Hertha de forma interina em março e alcançou a manutenção no "play-off", frente ao Hamburgo.

O Herta viveu uma época muito atribulada, com três treinadores, e recorre ao antigo técnico do Mainz, que nas duas últimas épocas esteve nos russos do Dínamo de Moscovo.