Dirk Kuyt é o novo treinador do Den Haag

O Den Haag anunciou a contratação do treinador e lenda do futebol holandês, Dirk Kuyt.

O técnico de 41 anos vai estrear-se como treinador principal no futebol sénior. Kuyt começou a carreira em 2017/18, como adjunto do Quick Boys, antes de se tornar treinador dos sub-19 do Feyenoord.

Na próxima época, será o treinador do Den Haag, que falhou a subida de divisão à Eredivisie.

Kuyt é uma lenda do futebol holandês, com 105 internacionalizações como jogador. Ao longo da carreira, jogou no Utrecht, Feyenoord, Liverpool, Fenerbahçe e Quick Boys, onde terminou a carreira em 2018.