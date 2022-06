Yaremchuk marca, Ucrânia vence e está mais perto do Mundial 2022

Apesar do país estar em guerra, a Ucrânia venceu a Escócia, por 3-1, e está a um jogo da fase final do Mundial 2022, que se realiza no fim do ano no Qatar.

O "play-off" de acesso ao Mundial entre as duas seleções foi adiado devido à invasão da Rússia em solo ucraniano.

Adiado para o final da época, a Ucrânia levou a melhor num jogo carregado de simbolismo, com vários ucranianos nas bancadas em Hampden Park, em Glasgow.

Yarmolenko abriu o marcador para os ucranianos, aos 33 minutos, com um "chapéu" ao guarda-redes Gordon.

No segundo tempo, a Ucrânia reforçou a liderança logo a abrir. O jogador do Benfica, Roman Yaremchuk, recebeu um cruzamento de Karavaev e cabeceou para golo.

McGregor ainda reduziu para a Escócia, aos 79 minutos, mas não conseguiu levar o jogo a prolongamento. Aos 95 minutos, Dovbyk fechou as contas em 3-1.

A Ucrânia fica agora apenas a 90 minutos do Mundial. A final do "play-off" é frente ao País de Gales, no dia 5 de junho.