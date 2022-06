Moutinho em fim de contrato, mas com tempo para definir futuro

João Moutinho não parece muito preocupado com a próxima temporada, pelo menos, por agora. O médio português, de 35 anos, termina contrato com o Wolverhampton, após quatro temporadas no clube, mas, neste momento, está "concentrado" na seleção. O seu futuro fica para resolver "a seu tempo".

"Trabalho sempre da mesma maneira, com ou sem contrato. Tivemos boa época no clube. Estou concentrado em dar o meu melhor. Tudo se irá resolver a seu tempo", diz o jogador, em conferência de imprensa, com a camisola da seleção nacional, que prepara o jogo com a Espanha.

A seleção, sublinha Moutinho, "não é montra nenhuma". O médio, que completa 36 anos em setembro, foi muito elogiado por Bruno Lage, treinador do Wolverhampton, ao longo da temporada. A renovação pelo clube inglês não foi consumada, mas o treinador português já teve oportunidade de dizer que ambas as partes estão interessadas em prolongar a relação.

Com 144 internacionalizações, Moutinho mantém o seu nome entre as opções de Fernando Santos e ainda tem a presença no Mundial 2022, em dezembro, como objetivo. Formado no Sporting, foi tricampeão nacional no FC Porto e campeão francês pelo Mónaco. Cumpriu a quarta temporada no Wolverhampton. Moutinho esteve presente nas conquistas recentes da seleção portuguesa.