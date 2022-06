Jorge Jesus já conhece os cantos à casa do Fenerbahçe

Jorge Jesus está prestes a ser anunciado como novo treinador do Fenerbahçe. O técnico português chegou à Turquia na terça-feira à noite e já conhece as instatações do clube de Istambul.

O Fenerbahçe confirmou, de forma oficial, negociações com Jesus e publicou fotografias que documentam a visita do treinador às instalações do clube, como o estádio e o museu.

Jorge Jesus, que está sem trabalho desde que deixou o Benfica em dezembro, prepara-se para assinar um contrato de uma temporada pelo vice-campeão da Turquia.