Diego Carlos reforça o Aston Villa

O Aston Villa anunciou a contratação do defesa-central Diego Carlos, proveniente do Sevilha.

Os emblemas não anunciaram valores, mas o Villa terá desembolsado cerca de 30 milhões de euros para a contratação do defesa brasileiro de 29 anos.



Diego Carlos assinou contrato por quatro épocas, válido até 2026: "Estou muito feliz, porque a Premier League é uma das melhores competições. Ainda não acredito que estou aqui, é um sonho jogar em Inglaterra".

O defesa conta com uma passagem por Portugal. O central esteve uma época no FC Porto B, em 2014/15, e outra na equipa principal do Estoril Praia, na temporada seguinte.

Diego Carlos passou ainda pelo Nantes e Sevilha, antes de se mudar para o Aston Villa.