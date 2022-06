Carvalhal confirmado no Al Wahda dos Emirados Árabes Unidos

O Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, confirma a contratação de Carlos Carvalhal. O clube não revela o tempo de contrato, mas o treinador português, de acordo com as notícias dos últimos dias, terá assinado por uma temporada.

Carvalhal, de 56 anos, assume o comando do clube que terminou o campeonato dos Emirados Árabes Unidos na terceira posição, depois de ter deixado o Sporting de Braga. Sucede ao francês Grégory Dufrennes e encontra três jogadores portugueses no plantel: Adrien Silva, Fábio Martinse e Rúben Canedo.

O treinador tinha manifestado o desejo de voltar a trabalhar no Reino Unido, onde já passou por Sheffield Wednesday e Swansea City, mas acaba por regressar a um local onde já trabalhou. Entre 2013 e 2015, Carvalhal foi coordenador técnico do Al Ahli, dos Emirados.

Depois de três épocas em Portugal - uma no Rio Ave e duas no Braga -, o técnico bracarense volta a emigrar. o Al Wahda é o seu sétimo projeto no estrangeiros, depois de Swansea, Wednesday, Al Ahli, Istambul BB, Besiktas e Asteras Tripolis.