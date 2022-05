Real Madrid e Liverpool dominam 11 ideal da Liga dos Campeões

Real Madrid e Liverpool são os clubes que mais contribuem para o 11 do ano da Liga dos Campeões. Os dois finalistas "cedem" oito jogadores para a equipa da época, sendo que em destaque estão, desde logo, os dois heróis da final: Courtois e Vinícius.

Rudiger, do Chelsea, De Bruyne, do Manchester City, e Mbappé, do PSG, são as exceções à regra. O Real tem quatro jogadores: Coutois, Modric, Benzema e Vinícius; o Liverpool tem outros quatro: Alexander-Arnold, Van Dijk, Robertson e Fabinho.

A equipa, que não conta com qualquer jogadores português e também não tem Messi, foi selecionada pelo painel de observadores técnicos da UEFA. A nível individual, Benzema foi eleito o melhor jogador da competição - melhor marcador, com 15 golos - e Vinícius foi considerado o melhor jovem.

Onze do ano da Liga dos Campeões

Guarda-redes: Courtois

Defesas: Alexander-Arnold, Van Dijk, Rudiger e Robertson;

Médios: Fabinho, Modric e De Bruyne;

Avançados: Vinícius, Mbappé e Benzema.