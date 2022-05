Presidente do Liverpool exige pedido de desculpas a ministra francesa

O presidente do Liverpool exige um pedido de desculpas da ministra dos Desportos de França, que acusou os adeptos do clube de serem os responsáveis pelos incidentes ocorridos antes da final da Liga dos Campeões de futebol.

Numa carta divulgada pelo jornal "Liverpool Echo", Tom Werner diz estar "indignado" com as afirmações de Amélie Oudéa-Castéra, que acusou o Liverpool de ter deixado os seus adeptos à solta na final da Champions, disputada no sábado, em Paris, ao invés do que fez o Real Madrid, o outro finalista, que "supervisionou a ida dos seus adeptos a Paris".

A ministra dos Desportos e dos Jogos Olímpicos considerou ainda que os adeptos ingleses terão sido os principais responsáveis pela falsificação de bilhetes que marcou o evento.

Segundo a ministra, foram detectados cerca de 30.000 a 40.000 ingleses sem bilhetes, ou com ingressos falsos, situação que, garantiu, será investigada.

"Temos que perceber de onde vêm os bilhetes falsificados", disse a governante, confirmando que, a pedido do Liverpool, a UEFA decidiu não usar a aplicação móvel para os ingressos.