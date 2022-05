Jonas, ex-avançado do Benfica, detido no aeroporto de Lisboa

Jonas, ex-jogador do Benfica, foi detido no aeroporto de Lisboa à chegada do Brasil. A informação está a ser avançada pela CMTV.

O antigo avançado foi identificado depois de um alerta da Interpol.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras deteve o cidadão Jonas Gonçalves Oliveira até à chegada de dois inspetores da Autoridade Tributária, tendo o antigo futebolista sido constituído arguido na operação "Fora de Jogo". Foi-lhe aplicada a medida de coação “termo de identidade e residência”.

O caso terá, entre pessoas coletivas e pessoas singulares, 48 arguidos.

A Autoridade Tributária tem em curso uma investigação a 34 contratos de futebolistas da Liga.

Segundo a mesma fonte, para além de Jonas, também os vínculos de Danilo Pereira com o FC Porto e de Bruno César com o Sporting estão a ser averiguados pela AT.

A operação "Fora de Jogo" levou, em 4 de março de 2020, à constituição de 47 arguidos - 24 pessoas coletivas e 23 pessoas singulares - após buscas em várias entidades ligadas ao universo do futebol.



Entre os arguidos contam-se "jogadores de futebol, agentes ou intermediários, advogados e dirigentes desportivos", especificou, então, a Procuradoria-Geral da República (PGR), sublinhando que "em causa estão suspeitas da prática de factos suscetíveis de integrarem crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais".

E acrescentou: "No inquérito investigam-se negócios do futebol profissional, efetuados a partir do ano de 2015, e que terão envolvido atuações destinadas a evitar o pagamento das prestações tributárias devidas ao Estado português, através da ocultação ou alteração de valores e outros atos inerentes a esses negócios com reflexo na determinação das mesmas prestações".

Na altura, as SAD de Benfica, FC Porto, Sporting, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães confirmaram a realização de buscas, atestando a disponibilidade para colaborarem com as autoridades.

Jonas terminou a carreira de futebolista em 2019, após cinco temporadas ao serviço do Benfica, pelo qual participou em 183 jogos e marcou 137 golos, tornando-se mesmo no segundo melhor marcador estrangeiro das ‘águias’, apenas atrás do paraguaio Óscar Cardozo (172).

Entre 2014 e 2019, Jonas ajudou o Benfica a conquistar quatro títulos de campeão nacional (2014/15, 2015/16, 2016/17 e 2018/19), duas supertaças (2016 e 2017), duas taças da Liga (2014/15 e 2015/16) e uma Taça de Portugal (2016/17).

No Benfica, Jonas foi também o melhor marcador da I Liga em duas ocasiões (2015/16 e 2017/18) e eleito o melhor jogador da competição noutras duas (2014/15 e 2015/16).