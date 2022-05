Ivan Perisic reforça o Tottenham a custo zero

Ivan Perisic, avançado croata, é reforço dos londrinos do Tottenham Hotspur, até 2024, depois de terminar o contrato com o Inter de Milão, anunciou o Tottenham nas redes sociais.

O vice-campeão mundial, em 2018, junta-se aos ingleses a partir do dia 1 de julho, data em que o seu contrato com os milaneses termina.

Perisic vai ter a primeira experiência na Premier League. Depois de ter saído do país natal em 2006, Perisic já passou por França, Bélgica, Alemanha e Itália.

Nos últimos anos esteve ao serviço do Inter de Milão. Chegou em 2015 aos "nerazzurri" e por lá se manteve seis anos. Período interrompido em 2019/20, quando foi emprestado ao Bayern de Munique.

O mais recente reforço da equipa orientada por Antonio Conte - que o orientou em 2020/21, precisamente no Inter - conta com dez títulos no palmarés, dos quais se destaca a Liga dos Campeões, conquistada pelo Bayern de Munique em Lisboa, na época de 2019/20.

Na última temporada participou em 49 jogos do Inter e marcou dez golos.

Na próxima época o Tottenham Hotspur, que terminou a Premier League em quarto, vai disputar a Champions League.