Vítor Pereira empata e deixa-se igualar na liderança por Abel Ferreira

O Corinthians de Vítor Pereira empatou com o América Mineiro e perdeu a liderança isolada do Brasileirão, agora partilhada com o campeão Atlético Mineiro e o Palmeiras de Abel Ferreira, que venceu o Santos na noite de domingo.

O marcador do encontro disputado em São Paulo só foi alterado aos 67 minutos, com um golo de Aloísio. O Corinthians ainda conseguiu resgatar um ponto, com um golo aos 82 minutos, por intermédio de Mosquito. O português Rafael Ramos foi titular e somou os 90 minutos.

No Estádio Vila Belmiro, o Palmeiras de Abel Ferreira conseguiu vencer o Santos, com um golo do paraguaio Gustavo Gomez, aos 81 minutos.

Depois de um início de época sem vitórias no campeonato nos primeiros três jogos, os campeões da Copa Libertadores têm agora 15 pontos, os mesmos que Corinthians e Atlético Mineiro.

Quem não aproveitou o deslize da equipa de Vítor Pereira foi Luís Castro. O técnico do Botafogo perdeu com o Coritiba, por 1-0. O único golo do jogo foi apontado por Igor Paixão, aos 29 minutos. A equipa do Rio de Janeiro está em sétimo, a três pontos dos três primeiros classificados.

O último português a entrar em campo foi Paulo Sousa. Em sétimo do Brasileirão, o Flamengo venceu o clássico com o Fluminense.

O "Flu", a jogar em casa, marcou cedo, aos 11 minutos, por German Cano, mas um golo de Andreas Pereira, aos 35 minutos, e outro de Gabigol, já aos 57 minutos, deram a quarta vitória consecutiva ao "Mengão".