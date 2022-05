Tolisso deixa Bayern de Munique a custo zero

O Bayern de Munique oficializou a saída do médio internacional francês Corentin Tolisso, a custo zero.

Depois de cinco anos no clube bávaro, Tolisso não renovou contrato e sai a custo zero. Tolisso implicou um forte investimento do Bayern de Munique, que pagou cerca de 40 milhões de euros para o contratar ao Lyon, no verão de 2017.

No total, Tolisso fez 118 jogos pelo Bayern, tendo conquistado 13 títulos, com destaque para uma Liga dos Campeões e cinco Bundesliga.

Depois de uma primeira época de grande nível, Tolisso sofreu uma grave lesão na época 2018/19 e não voltou a ser um titular indiscutível.