O Club León, da liga mexicana, oficializa a contratação do treinador Renato Paiva.

O técnico luso estava na segunda época no Independiente del Valle, equipa com a qual venceu o campeonato do Equador.

Esta época, a equipa segue na quarta posição, com 27 pontos.

Agora, no México, Paiva assina por três temporadas com o atual 13.º classificado.