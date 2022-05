Provas europeias? "Não é a La Liga, mas é como se fosse"

Depois da conquista da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, a La Liga fez um balanço em jeito de provocação sobre os vencedores das provas europeias neste século.

"Não é a La Liga, mas é como se fosse", pode ler-se na publicação do campeonato espanhol.

A classificação mostra que clubes espanhóis venceram 33 títulos europeus este século, mais do que todas as restantes ligas juntas. Inglaterra venceu 13 troféus, seguida da Itália e Alemanha, com seis troféus cada.

Portugal surge no quinto posto da hierarquia, com os três títulos europeus do FC Porto, a Taça UEFA e a Liga dos Campeões com José Mourinho, em 2003 e 2004, respetivamente, e a Liga Europa em 2010/2011, com André Villas-Boas.

A Holanda soma um título e a La Liga coloca ainda o campeonato francês na lista, ainda que sem qualquer título europeu.

Esta época, o Real Madrid venceu a Liga dos Campeões, os alemães do Eintracht Frankfurt venceram a Liga Europa, e os italianos da Roma venceu a nova Liga Conferência.