Operação “Fora de Jogo”. Jonas retido no aeroporto de Lisboa

Jonas, ex-jogador do Benfica, foi detido no aeroporto de Lisboa à chegada do Brasil. A informação está a ser avançada pela CMTV.

O antigo avançado foi identificado depois de um alerta da Interpol.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras deteve Jonas até à chegada de dois inspetores da Autoridade Tributária e o antigo futebolista foi constituído como arguido na 'Operação Fora de Jogo'. Foi-lhe aplicada a medida “termo de identidade e residência”.

Este caso terá, entre pessoas coletivas e pessoas singulares, 48 arguidos.

A Autoridade Tributária tem em curso uma investigação a 34 contratos de jogadores da Liga.

Segundo a mesma fonte, para além de Jonas, por exemplo, também os vínculos de Danilo Pereira com o FC Porto e de Bruno César com o Sporting estão a ser averiguados pela AT.

Jonas vestiu a camisola do Benfica durante cinco temporadas e apontou 137 golos em 183 jogos pelas águias.