José Peseiro estreia-se a perder na seleção da Nigéria

José Peseiro não foi além de uma derrota no primeiro jogo ao comando da seleção da Nigéria. Os nigerianos perderam, por 2-1, com o México, num jogo amigável.

Os mexicanos inauguraram o marcador aos 12 minutos, com um golo de Santiago Giménez. Na segunda parte, Cyriel Dessers restabeleceu a igualdade no marcador, aos 54 minutos. O empate não duraria muito, passados dois minutos, o defesa Troost-Ekong marcou na própria baliza.

O jogo amigável realizou-se nos Estados Unidos da América. A seleção de José Peseiro joga novamente na sexta-feira, contra o equador.

Ao contrário dos nigerianos, eliminados no "play-off" de apuramento, o México vai estar no Mundial do Qatar. Os sul-americanos integram o grupo C, com a Arábia Saudita, Argentina e Polónia.

José Peseiro tem, na Nigéria, a segunda experiência como selecionador nacional. Entre 2020 e 2021 orientou a Venezuela, tendo somado apenas uma vitória em dez jogos.