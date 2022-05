Histórico Saint-Étienne desceu, adeptos invadiram o relvado

O Saint-Étienne, recordista de títulos em França, caiu para a segunda divisão francesa. Adeptos não gostaram e atacaram os jogadores.

O histórico clube decidiu o “play-off” de permanência com o Auxerre. Empate na primeira mão e empate 1-1 na segunda.

Este domingo marcaram Hamza Sakhi, para o Auxerre, e Mehdi Camara para os donos da casa.

Nas grandes penalidades, 5-4 (e permanência para o Auxerre) quando Ryad Boudebouz desperdiçou o tiro do Saint-Étienne.

No final da partida, muitos adeptos do Saint-Étienne invadiram o relvado e tentaram atingir os próprios jogadores com engenhos pirotécnicos, obrigando os atletas a fugir para os balneários.

Ouça a reportagem da RMC Sport.