Van Bommel é o novo treinador do Antuérpia

O Antuérpia anunciou a contratação de Mark van Bommel como novo treinador.

O técnico de 45 anos assinou contrato por duas temporadas e vai orientar a equipa dos portugueses Dinis Pinto e Aurélio Buta.

Van Bommel foi despedido no início desta época do Wolfsburgo, que orientou apenas durante 13 partidas. Antes, esteve uma época e meia no PSV Eindhoven, sem conquistar qulquer troféu.

O treinador foi ainda adjunto das seleções da Austrália e Arábia Saudita, para além dos sub-17 dos Países Baixos.

A contratação de van Bommel explica-se com o diretor desportivo do Antuérpia, Marc Overmars, antigos colegas de equipa da seleção holandes durante vários anos.