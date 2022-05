Salah confirma permanência no Liverpool por mais uma época

Mohamed Salah, jogador egípcio do Liverpool, confirmou que vai continuar na equipa inglesa na próxima temporada.

Nas vésperas da final da Champions League o extremo dos "reds" falou sobre o seu futuro. Salah termina o contrato com os vice-campeões no fim da próxima temporada.

"Eu quero ganhar a Liga dos Campeões. Estou focado na equipa e não quero falar do contrato, mas continuo [no Liverpool] na próxima temporada de certeza", confessou.

O jogador do Liverpool desde 2017, citado pelo "The Guardian", acrescentou que o foco, neste momento, era a final que o Liverpool disputa no sábado, frente ao Real Madrid.

"É uma semana muito importante para nós, não quero ser egoísta. O que importa, de momento, é a equipa", diz.

Além do egípcio, também Sadio Mané entra no último ano de contrato. Todavia, o senegalês não deu a mesma segurança que Salah e atirou a decisão quanto ao seu futuro para depois do encontro no "Stade de France": "Quer fique ou não, vou dizê-lo depois da Liga dos Campeões", disse Mané.

O Liverpool enfrenta o Real Madrid no sábado, às 20h00. Os "reds" procuram a segunda conquista deste troféu europeu, desde que são orientados por Jurgen Klopp.

O alemão também falou sobre as renovações, mas mostrou-se relaxado: "Estamos em conversações com os jogadores, mas este não é o momento para falar delas. Não há tempo, jogamos a cada três dias", desabafou o técnico.

O treinador vai poder contar com o neerlandês Virgil van Dijk, que não joga desde a final da FA Cup, e com o inglês Joe Gomez, que se lesionou recentemente.

Ao contrário dos dois defesas, que já regressaram aos treinos, Klopp ainda não sabe se contará com Thiago Alcântara, que se lesionou no último jogo da Premier League, frente ao Wolverhampton.