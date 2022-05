Renato Paiva despede-se do Independiente com vitória na Libertadores

O Independiente del Valle, orientado pelo português Renato Paiva venceu o América Mineiro, na Copa Libertadores, por 3-0, no jogo de despedida do técnico, que vai para o Club Léon, do México.

Com dois golos na primeira parte, de Sornoza, aos 17 minutos e de Gaibor, aos 43 minutos, os equatorianos começaram a construir a vitória que se consumaria com o golo de Jhoanner Chavez, aos 74 minutos.

Este triunfo é insuficiente para a equipa de Renato Paiva seguir em frente. O Independiente precisava de uma derrota do Deportes Tolima na última jornada, mas os colombianos venceram os brasileiros do Atlético Mineiro.

A equipa do técnico português acaba a fase de grupos da Libertadores em terceiro lugar do grupo, que garante a presença na Copa Sudamericana, onde já não serão orientados por Renato Paiva.

Conforme havia avançado a Renascença, o treinador vai assumir o comando do Club León, do México.

Renato Paiva chegou ao Equador em 2021, ano em que conquistou o campeonato do país sul-americano. Antes da experiência internacional o técnico fez a maior parte da carreira nas camadas jovens do Benfica.