Mourinho: "Sinto mais esta vitória pela Roma do que por mim próprio"

José Mourinho, treinador da Roma, garante que se sente mais feliz pelo clube do que por si próprio pela conquista da Liga Conferência.

O técnico português, que conquistou o seu quinto título europeu da carreira, destaca o percurso de um clube que "ficava satisfeito com um bom jogo contra a Lazio ou Juventus".

"Há clubes que são feitos para ganhar e quando se ganha é quase natural, pelo seu percurso, história e investimento. Senti que os adeptos ficavam satisfeitos com um bom jogo com a Lazio ou a Juventus. Jogámos 55 jogos esta época com um plantel curto, mas fizemos das fraquezas forças, aqui estamos, com 15 jogos às quintas-feiras, com esta vitória que eu sinto mais pela Roma do que por mim próprio", disse, à SportTV.

A última vez que um clube italiano tinha conquistado uma prova europeia foi em 2010, precisamente com Mourinho no comando técnico do Inter de Milão, que venceu a Liga dos Campeões. O português gostava de sonhar com o título de campeão, mas acredita que ainda é cedo para estabelecer esse objetivo.

"Tenho donos fantásticos, um diretor-geral fantástico, aqui não há mentiras. Sabíamos qual o projeto que tínhamos e vamos ver o que e possível na segunda. Gostava, mas não acredito que o título seja possível, tem de ser a pouco e pouco", atira.

Saída não é possível

Mourinho garante que vai continuar na Roma, mesmo que tenha propostas para sair.

"Vou continuar, não há qualquer dúvida. Mesmo que existam rumores, eu só penso em ficar na Roma", afirma.

Em 2003, José Mourinho conquistou o primeiro troféu internacional pelo FC Porto, em Sevilha, a Taça UEFA, atual Liga Europa, batendo o Celtic na final. No ano seguinte venceu também pelos dragões a Liga dos Campeões, em Gelsenkirschen, derrotando o Mónaco.

Em 2010, repetiu façanha na Champions ao serviço do Inter vencendo a final de Madrid frente ao Bayern. E em 2017, pelo Manchester United conquistou a Liga Europa, na final de Solna, na Suécia, frente ao Ajax.