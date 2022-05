Malmo conquista Taça da Suécia 33 anos depois

O Malmo conquistou pela 15.ª vez a Taça da Suécia em futebol, ao bater na final o Hammarby por 4-3 no desempate por grandes penalidades, após 0-0 nos 120 minutos, em Estocolmo.

Na “lotaria”, os vencedores até falharam a primeira, pelo peruano Sergio Peña, mas, depois, marcaram as restantes quatro, enquanto o Hammarby também desperdiçou a primeira, por Nahir Besara, e a quinta e última, pelo kosovar Astrit Selmani.

O Malmö, que não vencia a prova desde 1989, reforçou a liderança do “ranking”, no qual é seguido por Gotemburgo e AIK Solna, ambos com oito troféus.