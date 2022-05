Julián Álvarez faz seis golos e iguala recorde da Libertadores

Julián Álvarez, jogador do River Plate, foi o destaque dos argentinos, ao marcar seis golos na vitória, por 8-1, sobre o Alianza Lima. Tornou-se no segundo jogador a fazer tantos golos num encontro da Copa Libertadores. O argentino de 22 anos começou a construir a goleada bem cedo. No final do primeiro tempo, o avançado já tinha três golos, apontados aos 15, 18 e 41 minutos. Até final do encontro o jogador viria a repetir a façanha, ao marcar outros três golos, aos 54, 57 e 83 minutos. Com estes seis golos, Álvarez tornou-se no segundo jogador da história a fazer tantos golos na competição sul-americana. O argentino igualou o compatriota Juan Carlos Sánchez, que fez seis golos em 1985, quando jogava no Blooming, da Bolívia.

A qualidade do avançado não é surpresa para ninguém. No ano passado marcou 29 golos e este ano já leva 15. Estas exibições levaram o Manchester City a pagar o valor da cláusula, estabelecida em 18,5 milhões, para contarem com o jogador que está no River Plate por empréstimo dos campeões ingleses.